На Алтае на поддержку участников СВО и их семей направили свыше 16 млрд рублей

Система поддержки выстроена по всем основным направлениям Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае в 2025 году на поддержку участников СВО и их семей было выделено свыше 16 миллиардов рублей. Об этом 28 мая заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, выступая с ежегодным отчетом о результатах работы регионального правительства на 52-й сессии Алтайского краевого Заксобрания.

Глава региона подчеркнул, что в крае продолжается комплексная работа по оказанию помощи участникам специальной военной операции и их родственникам. По его словам, в настоящее время действует более 80 различных мер поддержки, а общий объем финансирования в прошлом году превысил 16 млрд рублей.

Также Виктор Томенко отметил, что система поддержки выстроена по всем основным направлениям. В этой работе участвуют министерство социальной защиты, министерство здравоохранения, а также управление по труду и занятости населения.

Губернатор напомнил, что в середине мая президент подписал указ об утверждении единых мер поддержки участников СВО и членов их семей. В связи с этим в регионе продолжат корректировку краевой системы поддержки: будут уточняться категории получателей, определяться сроки и другие параметры.