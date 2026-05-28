Губернатор подвел итоги работы агропромышленного комплекса Алтая

28 мая в ходе сессии АКЗС губернатор Виктор Томенко, представляя отчет о деятельности за 2025 год, рассказал о значительных успехах аграрной отрасли региона.

По его словам, впервые за всю историю Алтайского края удалось собрать 10 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. По объему производства масличных культур регион вышел на первое место в стране с показателем 3,5 млн тонн, а по сбору зерна занял четвертую позицию — 6,7 млн тонн.

Алтайский край по-прежнему остается лидером России по производству муки и круп. Кроме того, регион входит в число крупнейших отечественных производителей сыра, сливочного масла и макаронных изделий.

В 2025 году экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 40% по сравнению с 2024 годом и достиг почти 740 млн долларов. Если сравнивать с 2021 годом, объем производства вырос на 27%, а показатели агроэкспорта увеличились в 1,7 раза.

Таким образом, регион уже превысил целевые показатели, поставленные президентом к 2030 году, которые предусматривали рост производства на 25% и увеличение агроэкспорта в 1,5 раза.