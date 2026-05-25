«Новые люди» предложили закрепить нормы по парковкам у новостроек, в том числе на Алтае

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Партия «Новые люди» внесла в Государственную Думу законопроект, который должен решить проблему дефицита парковочных мест в новых жилых комплексах. Инициатива предлагает установить единые минимальные требования к количеству машиномест при строительстве жилья.

В Алтайском крае зарегистрировано более 950 тысяч легковых автомобилей, и их число постоянно растёт. При этом во многих новостройках парковок катастрофически не хватает. Сейчас в Градостроительном кодексе нет единого федерального стандарта, поэтому регионы самостоятельно определяют нормативы, что часто приводит к хаотичной застройке.

«По этому вопросу к нам регулярно поступают обращения. Особенно остро проблема ощущается в новых районах с плотной застройкой. По словам жителей, вечером во дворах невозможно найти свободное место, а припаркованные автомобили мешают проезду скорых и пожарных машин», — пояснил депутат Барнаульской городской Думы от партии «Новые люди» Никита Федюнин.

Законопроект предлагает закрепить следующие минимальные коэффициенты обеспеченности парковками:

- 1,2 машиноместа на одну квартиру для стандартного жилья;

- 1,0 - для муниципального жилья;

- 0,7 - для специализированного.

При этом регионы и муниципалитеты сохранят право устанавливать более высокие показатели, исходя из местной специфики.

Авторы инициативы уверены, что новые требования помогут снизить нагрузку на дворовые территории, сократить число конфликтов между жителями и сделать развитие новых жилых кварталов более сбалансированным.