На Алтае сотрудница районной администрации похитила 2,3 млн рублей из бюджета

Женщина переводила деньги на свой счет Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае сотрудницу Усть-Калманской районной администрации осудили за хищение более 2,3 млн рублей из бюджета. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Она работала главным специалистом Комитета по финансам и имела доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и электронным подписям руководителя отдела и председателя комитета. С 2022 по 2024 год женщина подделывала реестры о зачислении заработной платы, включая свою, и переводила деньги на личные счета. Обвиняемая пыталась скрыть преступления, предоставляя начальству фальшивые отчеты.

Она признала вину и возместила ущерб в размере более 952 000 рублей. Суд приговорил ее к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком 3,5 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Торговая сеть победила в суде с алтайским Роспотребнадзором за чеснок