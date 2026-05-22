Торговая сеть победила в суде с алтайским Роспотребнадзором за чеснок

Торговая сеть победила в "чесночном" споре

Сеть магазинов «Ярче» успешно оспорила решение Роспотребнадзора о запрете продажи сушеного молотого чеснока в Барнауле. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда.

Изначально Роспотребнадзор запретил продажу сушенного чеснока из-за несоответствия микробиологическим требованиям и отнес товар к категории «чеснок порошкообразный».Спор дошел до суда, где судья лично проверил товар. В результате было установлено, что продукт соответствует категории «овощи сушеные, не бланшированные перед сушкой». К делу также привлекли профессионального эксперта, который доказал, что товар не порошкообразный. Роспотребнадзор выступил против такого заключения.

Однако суд признал запрет на продажу незаконным, так как они нарушали права предпринимателей и лишали их возможности продавать безопасную продукцию.

