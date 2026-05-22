На Алтае проведут проверку после сообщений об избиении школьницы

В социальных сетях Алтайского края распространилось видео, на котором девочку избивают две ее сверстницы. Следственный комитет и прокуратура уже начали проверку случившегося. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.

В социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в Павловском районе две девушки избили сверстницу. Следственные органы Следственного комитета России по Алтайскому краю начали доследственную проверку по факту произошедшего. Проверка проводится по статье 213 УК РФ (хулиганство). В ходе проверки следователи установят все обстоятельства инцидента и личности участников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На случившиеся отреагировал и прокурор Алтайского края Антон Герман. По его поручению организована проверка причин и условий инцидента, а также соблюдения федерального законодательства.

«Сообщение по данному факту зарегистрировано 16.05.2026 в дежурной части МО МВД России «Павловский». Сам инцидент произошел днем ранее. С заявлением в полицию обратилась представитель 12-летней девочки, которой были причинены телесные повреждения. Сотрудники полиции установили всех участников инцидента. Установлено, что ранее на учете в ПДН подростки не состояли», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

