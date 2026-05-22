В Алтайском крае направят дополнительно полмиллиарда на ремонт местных дорог

Запланирован ремонт важных дорог в муниципалитетах. Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении дополнительной субсидии в размере почти 558 миллионов рублей на ремонт местных дорог в Алтайском крае. Общая сумма краевого дорожного фонда на эти цели достигла почти 3,2 миллиарда рублей. Об этом губернатор написал в своих соцсетях.

Особое внимание в ремонте будет уделяться центральным улицам сел с высокой интенсивностью движения и участкам дорог, пострадавшим от паводка. Также ремонт пройдет дорог к школам, детсадам, больницам и другим важным объектам.

Деньги будут распределены с учетом обращений глав муниципалитетов и жителей края. Работы запланированы в 24 районах и городах края, включая Алейск, Барнаул, Бийск, Рубцовск и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Развитие ключевых трасс обсудили в Алтайском крае