Развитие ключевых трасс обсудили в Алтайском крае

Чуйский тракт должен быть расширен до 4 полос

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с Игорем Толстых, начальником управления «Сибуправтодор». Они обсудили развитие дорожной сети Алтайского края. Об этом губернатор сообщил в своих соцсетях.

В ведении «Сибуправтодор» в Алтайском крае находятся около 1000 километров дорог и 88 мостов, включая 320 км Чуйского тракта. В перспективе он будет расширен до четырех полос по всей длине. Это обновление важно для региона, так как Чуйский тракт — ключевой маршрут для туризма и жителей восточной части края. Также ведется работа по приведению в нормативное состояние дороги А-321, соединяющей Барнаул с Павловском и Казахстаном.

«Используя все инструменты поддержки и собственные ресурсы, мы наращиваем темпы работ. В прошлом году удалось охватить ими около 950 километров — это рекорд. А дорожный фонд края за пару лет увеличился с 21-22 миллиардов рублей до 29-30 миллиардов. Продолжаем работу в тесном сотрудничестве и с «Сибуправтодором», и с федеральным правительством», - сообщил губернатор.

