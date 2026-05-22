Более 500 млн рублей направят на летний отдых детей в Алтайском крае

В детские оздоровительные лагеря поедут 105 тысяч детей

На заседании Правительства Алтайского края обсуждалась подготовка к летней оздоровительной кампании. В этом году в регионе будут работать 60 загородных и 839 дневных лагерей. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

Главные приоритеты при подготовке детского отдыха: безопасность, доступность, поддержка семей участников СВО, детей-инвалидов и детей из трудных семей. На софинансирование путевок выделено 415 млн рублей, средняя стоимость – 31,4 тыс. рублей, компенсация – 50%.

Всего этим летом в лагерях отдохнут более 105 тыс. детей, охват – более 260 тыс. человек. Губернатор Виктор Томенко отметил важность активного отдыха и обновления лагерей. А председатель комитета АКЗС по соцзащите Ирина Солнцева подчеркнула, что важно, чтобы пребывание ребенка было комфортным и насыщенным.

