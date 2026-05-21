В помещении есть шесть открытых вольеров Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В барнаульском приюте «Ласка» открылся щенячий хобби-холл «Очень милое место» (проспект Космонавтов, 71а). По сути это антикафе, где каждый желающий может играть с щеночками, а если какой-то хвостик приглянется – забрать его домой! Проект реализован на средства Фонда президентских грантов, а помещение для работы со щенками выделила администрация города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам руководителя приюта Софьи Куликовой, раньше со щенками было сложно работать. Всего в приюте содержится около 800 собак. Так как у щенков еще не сформировавшаяся иммунная система, они, попадая в приют, начинали болеть. Одних малышей сотрудники приюта забирали по звонку, других – просто подбрасывали под двери.

Во время конференции в Москве Софья узнала от коллег о том, что в других городах созданы щенячьи антикафе. Места пользуются популярностью и отлично помогают в поиске новых хозяев. Таким образом приют придумал проект, с которым вышел на конкурс президентских грантов и одержал победу. На средства был поведен большой ремонт. Также поддержку оказали партнеры приюта. Старое хозяйственное здание превратилось в уютное и стильное помещение: теплый пол, панорамные окна, на стенах – авторские рисунки.

«Нам хотелось сделать не просто место, где люди могли бы просто поиграть со щенками и погладить их, а образовательную площадку, которая была бы полезна не только собакам, но и людям. Так и появилась концепция – щенячий хобби-холл», – говорит Софья.

В первую очередь, место ориентировано на детей и подростков, но там ждут гостей любого возраста. Планируется организация мастер-классов, открытых уроков и квестов.

«Мы надеемся, что дети будут приходить к нам, брать под кураторство щенков, общаться с ними, гулять, играть и заодно понимать, что собака – это не игрушка, а большая ответственность, требующая внимания. Щенкам это тоже полезно, потому что в период роста и социализации они должны получать опыт общения с людьми, разносторонние впечатления для формирования устойчивой психики», – добавила руководитель приюта.

На данный момент в помещении есть шесть открытых вольеров, в которых резвятся пушистики. Есть и блок карантина, где будут находиться новички для обработки от паразитов и вакцинации. Всего одновременно там смогут находиться 30 хвостиков, а присматривать за ними будут волонтеры в круглосуточном порядке.

К слову, приют продолжает работу и по другим проектам. Так, в «Ласке» открыт прием заявок на бесплатную стерилизацию хозяйских собак, которая организована при грантовой поддержке администрации города Барнаула. Всего планируется стерилизовать 670 и чипировать 1160 хозяйских собак. Подать заявку могут жители Барнаула по телефону 8-905-989-33-11 или через сайт приюта.

