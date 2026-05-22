В Барнауле прошли соревнования по бадминтону среди глухих

Фото: Министерство спорта Алтайского края.
В спортивном манеже АлтГТУ прошли краевые соревнования по бадминтону для людей с нарушением слуха. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
В соревнованиях приняли участие команды из нескольких образовательных учреждений региона, включая Новоалтайскую общеобразовательную школу-интернат, Алтайскую общеобразовательную школу № 1, Озёрскую общеобразовательную школу-интернат и региональное отделение Общероссийской спортивной федерации спорта глухих (ОСФСГ).
Соревнования были организованы среди юниоров и взрослых спортсменов. Участники соревновались в одиночном разряде по круговой системе.
