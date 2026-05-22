НовостиСпорт22 мая 2026 8:14

В Барнауле прошли соревнования по бадминтону среди глухих

Состязания прошли в манеже АлтГТУ
Александр Коровниченко
Участники соревнований

Фото: Министерство спорта Алтайского края.

В спортивном манеже АлтГТУ прошли краевые соревнования по бадминтону для людей с нарушением слуха. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.

В соревнованиях приняли участие команды из нескольких образовательных учреждений региона, включая Новоалтайскую общеобразовательную школу-интернат, Алтайскую общеобразовательную школу № 1, Озёрскую общеобразовательную школу-интернат и региональное отделение Общероссийской спортивной федерации спорта глухих (ОСФСГ).

Соревнования были организованы среди юниоров и взрослых спортсменов. Участники соревновались в одиночном разряде по круговой системе.

