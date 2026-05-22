Барнаулец Свечников отдал голевую передачу в финале конференции Кубка Стэнли

Свечников набрал одно очко в матче. Фото: Josh Lavallee/Carolina Hurricanes

Уроженец Барнаула хоккеист Андрей Свечников начал борьбу в очередном раунде Кубка Стэнли. Его команда «Каролина» в финале восточной конференции провела первый матч с «Монреалем».

Перед стартом конференции «Каролина» отдыхала целых 12 дней. Так получилось, потому что первые два раунда команда прошла без поражений, быстро их обыграв со счетом 4:0 в серии. Возможно, что это и повлияло на то, что «Монреаль» оказался быстрее и успешнее в атаках. Игра завершилась поражением «Каролины» со счетом 6:2.

Первую шайбу встречи забили хоккеисты «Каролины». Отличился Сет Джарвис, а одним из его ассистентов стал Свечников. Для него это 4 набранное очко в плей-офф.

