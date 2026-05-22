В Бийске разбирают бомбоубежище

Сооружение разобрали Фото: пресс-службы администрации Бийска.

В Бийске в лесопарковой зоне квартала АБ работает тяжёлая техника. В ответ на вопросы жителей в администрации города сообщили, что там разбирают старое бомбоубежище. Информацию приводит пресс-служба мэрии.

Старое бомбоубежище никогда не использовалось по прямому назначению. Сначала оно принадлежало ФНПЦ «Алтай», затем перешло к МБУ СК «Заря». Внутри убежища — два тёмных, захламлённых коридора. В последнее время там начали играть дети и подростки, что представляет серьёзную опасность для их жизни и здоровья.

Поэтому городские власти и контролирующие органы приняли решение о демонтаже и утилизации объекта. МБУ СК «Заря» приступило к выполнению работ в соответствии с проектной документацией. Сейчас техника сносит оставшиеся части убежища, после чего площадка будет выровнена. Эти работы проводятся с соблюдением всех норм безопасности и не угрожают состоянию природных ресурсов.

