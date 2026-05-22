Дорожники из Барнаула столкнулись с новым судебным иском

Барнаульское ДСУ №4 стало участником нового судебного разбирательства, на миллионы рублей. Об этом сообщает «Толк», со ссылкой на данные картотеки арбитражного суда.

Компания ООО «РАФ» требует от дорожников выплаты 5,2 миллиона рублей, как это следует из информации, опубликованной в картотеке краевого арбитража.

Пока что детали судебного спора не разглашаются. Однако, учитывая, что обе компании зарегистрированы в Барнауле, и основным видом деятельности истца является оптовая торговля металлами и металлическими рудами, можно предположить, что конфликт возник в связи с оказанием услуг дорожникам.

