В Алтайском крае предлагают 400 вакансий с ежедневной зарплатой

Чаще всего ежедневную зарплату предлагают курьерам

В Алтайском крае работодатели предлагают 400 вакансий с ежедневными выплатами. Чаще всего такие условия встречаются для курьеров и почтальонов (40%), упаковщиков, комплектовщиков и маркировщиков (10%), водителей и экспедиторов (9%). Также среди вакансий с ежедневными выплатами есть позиции флориста, парикмахера, врача ультразвуковой диагностики, психолога, архитектора и су-шефа. Об этом сообщает hh.ru.

Среди примеров подобных вакансий называются монтажник межкомнатных дверей (от 160 до 200 тысяч рублей в месяц), курьер товаров (от 140 до 240 тысяч рублей в месяц), мастер-оконщик (от 120 тысяч рублей), мастер по ремонту бытовой техники (от 120 тысяч рублей), сборщик заказов интернет-магазина (от 110 до 250 тысяч рублей).

Чаще всего ежедневную з/п предлагают компании из отраслей «Услуги для бизнеса» (15%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (9%) и «Строительство, недвижимость» (5%). В 83% вакансий нет требований к опыту, в 16% требуется опыт от года до трех лет, и в 1% – более трех лет.

