НовостиОбщество21 мая 2026 9:20

Охотникам на Алтае будут платить по 1000 рублей за каждую добытую лисицу

Деньги призваны компенсировать расходы охотников на патроны, топливо и утилизацию туш
Павел БАСТРЫГИН
Лисиц ждёт не самый сладкий сезон

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае разрабатывают порядок выплаты вознаграждений за добычу лисиц. Как сообщил «Банкфаксу» начальник краевого управления охотничьего хозяйства Минприроды Максим Катернюк, документ уже находится на согласовании в региональном Минфине. Чиновники рассчитывают, что его официально примут в течение июня, чтобы полностью подготовить правовую базу к началу традиционного осеннего сезона охоты.

Размер выплаты за одну добытую особь составит около 1000 рублей. По расчетам, эта сумма покроет базовые расходы охотников.

«В эту сумму заложены затраты охотников, связанные с добычей лисиц (ГСМ и боеприпасы), а также утилизацией отстреленных особей. Мы установили требование, чтобы тушу обязательно сдавали на утилизацию в стационарные пункты-утилизаторы. Прикинули, какие затраты будут по одной туше, и вывели эту цифру», – пояснил Максим Катернюк.

Обычно сезон охоты на этих животных длится с сентября по февраль. Однако из-за напряженной эпидемиологической обстановки по бешенству в Алтайском крае министерство поменяло правила игры и разрешило выдавать документы на добычу круглый год.

По данным Минприроды, уже есть результаты. С 1 января 2026 года в регионе добыли более 1,5 тысяч лисиц, в то время как за весь прошлый год – 3,5 тысячи особей.