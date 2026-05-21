С 25 мая на перекрестке Калинина и Профинтерна в Барнауле изменят движение

В Барнауле временно изменят схему движения на одном из перекрестков

С 25 мая в Барнауле временно изменится схема движения на перекрестке проспекта Калинина и улицы Профинтерна. Как сообщает пресс-служба городской администрации, решение принято из-за ремонта Правобережного тракта в районе моста через реку Лосиха.

Новые правила затронут водителей, которые едут со стороны проспекта Комсомольского. Теперь движение по полосам будет распределяться следующим образом:

С левой полосы можно будет ехать прямо и поворачивать налево;

С правой полосы разрешается движение прямо и поворот направо.

Чтобы автомобилисты успели сориентироваться, на участке заменят дорожные знаки «Направления движения по полосам».