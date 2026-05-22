НовостиЗдоровье22 мая 2026 4:20

Почти тысяча жителей Алтайского края пострадали от клещей на прошлой неделе

Всего с начала сезона пострадали 3253 человек
Александр Коровниченко
Проходит обработка территорий

Проходит обработка территорий

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошлую неделю в медицинские учреждения Алтайского края обратились 975 человек из-за укусов клещей. С начала текущего эпидемического сезона, который стартовал 27 марта, зарегистрировано уже 3253 случая обращений, из них 848 — жители Барнаула. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона.

По данным ведомства, у 80 человек выявлены признаки сибирского клещевого тифа (включая восемь детей), у 12 — иксодового клещевого боррелиоза (трое из них — дети), а также у двух человек — клещевого энцефалита (один ребёнок).

В рамках профилактических мероприятий по предотвращению распространения инфекций в крае продолжается обработка общественных территорий, таких как парки, скверы и зелёные зоны. В текущем году планируется обработать 2590 гектаров, из которых на данный момент обработано уже 1449,96 гектара.

