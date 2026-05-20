«Не волк и не лиса»: в Алтайском крае впервые добыли шакала

Шакала добыли в Угловском районе Фото: пресс-служба АлтГУ.

Шакалы – хищники, которые широко распространены в Южной Азии, значительно расширили свой ареал обитания и объявились даже на территории Алтайского края. О том, чем это грозит – в материале «КП»-Барнаул».

Как рассказали в Алтайском государственном университете, шакал – животное для Сибири нетипичное. Но в последнее время его стали замечать в районах Казахстана и у границ Алтайского края.

«Хищник был отстрелян специалистами охотничьего хозяйства Анатолием Котловым и Андреем Лякиным по просьбе жителей одного из сел Угловского района – животное не раз замечали вблизи жилых домов, что пугало людей. Сначала они не могли понять, что это за зверь, думали, что гибрид волка с лисой. То, что это шакал, никто не подозревал – ведь ранее на территории Сибири шакалы не встречались. То, что это действительно шакал, было определено ДНК-анализом», - рассказал ведущий инженер-лаборант лаборатории «Музей природы» АлтГУ Дмитрий Рыжков.

Этот шакал стал первым добытым на территории Алтайского края. Особь была взрослой, что ученые определили по крупным размерам и изношенным коронкам зубов.

Расширение ареала шакала может привести к большей нагрузке на местную фауну. Например, может сократиться численность куропаток, зайцев, которыми лакомятся хищники.

Кроме того, отличаются шакалы тем, что не опасаются человека и населенных пунктов, что показывает и случай в Угловском районе. Животные могут контактировать с домашними собаками и переносить бешенство. А с ним в регионе и так участились случаи заражения: недавно зафиксировали уже 58 очаг с начала года.

По информации из открытых источников, могут шакалы покуситься на домашнюю птицу и даже на бахчевые культуры – арбузы, дыни.

Ну а судьба первого добытого в Алтайском крае шакала такая – он стал чучелом в «Музее природы» АлтГУ. Его доставили туда 14 мая. Ученые очень довольны пополнением:

«С появлением очередного таксидермического экспоната мы завершили формирование экспозиционной группы представителей семейства Псовые. Помимо того, музей располагает уникальной коллекцией черепов домашней собаки, волка, шакала, енотовидной собаки. Теперь мы имеем возможность полностью проиллюстрировать теорию происхождения домашних собак от диких предков-волков», - говорит директор Зоологического центра АлтГУ, доктор биологических наук, профессор Сергей Снигирев.

