Забил гол и отдал передачу. Барнаулец Андрей Свечников стал вторым по результативности в истории «Каролины» в плей-офф

Свечников набрал два очка в матче. Фото: Josh Lavallee/Carolina Hurricanes

8 мая состоялся очередной хоккейный матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Филадельфией Флайерз». В третьей игре «Каролина» вновь была сильнее, а барнаулец Андрей Свечников в ее составе наконец отличился заброшенной шайбой. Подробнее – в материале «КП»-Барнаул».

Третья игра серии проходила в Филадельфии. До этого «Каролина» уже дважды победила.

«Филадельфии» нужно было отыгрываться на домашней площадке, поэтому ее игроки сразу бросились в атаку. Но «Каролина» стартовый натиск выдержала. А за две минуты до конца первого периода вышла вперед. Андрей Свечников пробил по воротам, а добил шайбу в сетку Джордан Стаал. Это была вторая результативная передача барнаульца в плей-офф. Не хватало по-прежнему только заброшенной шайбы…

И она пришла в этой игре. К третьему периоду «Каролина» вела со счетом 2:1. Счет очень «скользкий». И тут происходит череда удалений. Игра проходила в формате «4 на 3». И после хорошей комбинации на чужой половине площадки Андрей нашел возможность для броска и забросил первую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф.

Закончилась игра со счетом 4:1. «Каролина» ведет со счетом 3:0 в серии и может выйти в финал конференции уже в ночь на воскресенье.

О своей забитой шайбе Андрей сказал:

«Конечно, это придает немного уверенности. Чувствуешь себя немного легче на льду и все такое. Особенно когда забиваешь в большинстве, как сегодня, — это важно для нашей команды. Нам просто нужно продолжать работать, смотреть видео, готовиться и, надеюсь, в следующей игре мы снова отличимся»

После этого матча у Андрея Свечникова 51 очко за все матчи в плей-офф. Он стал только вторым игроком в истории «Каролины», который перешагнул рубеж в 50 очков. Лидером по этому показателю является его партнер по нападению Себастьян Ахо, у него 89 очков.

