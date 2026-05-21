Молодость не без глупости. В Шерегеше осудили владельца кафе, где отравились барнаульские туристы

Эта история об испорченных новогодних каникулах произошла в январе текущего года. В одном из самых популярных кафе горнолыжного курорта в Шерегеше массово отравились посетители. Проверки выявили крупные нарушения и вот недавно вынесен приговор владельцу. Подробнее – в материале «КП»-Барнаул».

Отдохнули…

Первой об этой истории рассказала жительница Барнаула. Она отдыхала с компанией из 12 друзей на горнолыжном курорте в новогодние каникулы. Обедали они в кафе «Grelka».

Еще во время отдыха женщина почувствовала легкую слабость, поднялась температура. Уже после возвращения в Барнаул половина компании слегла с неприятными симптомами: высокая температура до 38,5 градуса, помутнение, головная боль. В дополнение ко всему рвота и диарея не прекращались несколько часов.

Случай этот оказался неединственным. Отдыхающие из разных уголков Сибири стали массово писать о схожих проблемах. В кафе начались проверки.

«Были выявлены нарушения технологии приготовления пищи: не соблюдалось разделение потоков сырья и готовой продукции, отсутствовала необходимая последовательность технологических процессов, что повышало риск перекрестного загрязнения. Качество воды, используемой в кафе-баре, не соответствовало санитарным нормам, что могло привести к массовым отравлениям», - сообщают в управление судебного департамента Кузбасса.

Кроме этого, допускались нарушения в обращении с отходами. Поверхность оборудования была покрыта коррозией. Часть персонала работали без медицинского обследования и необходимых прививок.

Кстати, часть персонала также пострадало от вируса.

Норовирус

А отвечать за работу точки общепита пришлось управляющему. Им оказался молодой человек, что, кстати, суд учел, как смягчающее.

«Суд установил, что подсудимый допустил ряд серьезных нарушений, создавших угрозу для здоровья посетителей и персонала. В частности, не была реализована обязательная программа производственного контроля, что ставило под сомнение безопасность пищевой продукции», - отмечают в управление судебного департамента Кузбасса.

Как итог, такая «работа» управляющего создала благоприятные условия для размножения норовируса, что могло привести к массовому заболеванию и отравлениям среди посетителей. А кафе посещали сотни людей ежедневно.

В суде сообщили, что несколько сотрудников и посетителей заведения заразились норовирусом, один из посетителей заболел гастроэнтеритом, а остальные сотрудники стали бессимптомными носителями вируса. А предотвратить распространение инфекции помогли оперативные действия территориального подразделения Роспотребнадзора.

В итоге управляющему вынесли приговор по ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Его приговорили к ограничению свободы сроком на 3 месяца с установлением соответствующих ограничений и возложением обязанностей. Смягчающими обстоятельствами называются полное признание вины, раскаяние, отсутствие судимостей, молодой возраст, принятие мер по заглаживанию вреда. А могло быть и более серьезное наказание, максимальное по этой статье – до двух лет лишения свободы.

