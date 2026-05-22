В Алтайском крае обсудили развитие культурно-гуманитарных связей с Узбекистаном

Встреча прошла на базе АГУ Фото: пресс-службы правительства Алтайского края.

20 мая в Алтайском крае с рабочим визитом побывал Генеральный консул Республики Узбекистан в Новосибирске Аслам Акбаров. Основной темой встречи стало развитие культурно-гуманитарных связей между регионом и республикой. Об этом сообщает пресс-службу правительства региона.

На базе Алтайского государственного университета (АлтГУ) состоялось обсуждение с руководством вузов края и студентами из Узбекистана. АлтГУ, имеющий множество партнеров в Узбекистане, активно участвует в совместных проектах по сохранению историко-культурного наследия и геоэкологическому мониторингу. Было предложено открыть филиал университета в республике для укрепления образовательного сотрудничества.

Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ) и Алтайский государственный аграрный университет (АГАУ) также выразили интерес к взаимодействию с узбекскими партнерами. АлтГТУ акцентирует внимание на подготовке кадров для экономики, а АГАУ видит перспективы в сотрудничестве в области тепличного хозяйства, ветеринарии и животноводства, включая обмен опытом по мараловодству.

