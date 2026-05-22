НовостиЭкономика22 мая 2026 1:25

Больше тысячи тонн куриных лапок и крыльев отправили из Алтая в Китай

Отправлено 60 партий продукции
Александр Коровниченко
Продукция животноводства поставляется активно в Китай

Продукция животноводства поставляется активно в Китай

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года предприятия Алтайского края отправили в Китай более 1,6 тысяч тонн продукции птицеводства. В основном это куриные крылья и лапки. Об этом сообщает региональный Россельхознадзора.

Всего из Алтайского края в Китай было отправлено 60 партий продукции общим весом 1620 тонн. Каждая партия проходит строгий контроль, включающий документарную проверку и лабораторные исследования.

Кроме того, из Алтайского края в Китай также экспортируют корма и кормовые добавки, мед и плавленый сыр.

