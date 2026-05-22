До +13 градусов тепла ожидается в Алтайском крае 22 мая

Погода в Барнауле прохладная

В Алтайском крае сохраняется прохладная погода. Днем 22 мая воздух прогреется только до +13 градусов, в Барнауле температура еще ниже. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

По территории края ожидается от +8 до +13 градусов. Будет преимущественно без осадков, только по юго-востоку могут пройти небольшие дожди. Ветер подует с северного направления со скоростью 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле температура ниже – от +9 до +11 градусов. Преимущественно без осадков в краевой столице.

