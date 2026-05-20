Глава СК взял на контроль ситуацию с разрушающимся зданием-памятником в Барнауле

По данному факту проводится процессуальная проверка

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с историческим зданием в Барнауле. Ранее общественники обратили внимание на то, что в здание не ограничен вход, из-за чего там ходят дети.

Известно, что глава ведомства запросил доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, которая проводится по факту ненадлежащего содержания памятника архитектуры.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - подчеркнули в следкоме.

Ранее представители «Народного фронта» попросили власти закрыть проход к зданию.

