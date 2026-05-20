Общественники призвали закрыть проход к памятнику архитектуры в Барнауле

Неоднократно обсуждалось, что памятник нужно отреставрировать Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле общественники «Народного фронта» призвали ограничить проход к историческому зданию на Демидовской площади. Как сообщили на странице организации в VK, оно может рухнуть в любой момент.

Здание Горного госпиталя располагается на проспекте Красноармейском, 19. Ему присвоен статус памятника архитектуры федерального значения. В 90-х в здании располагался сельхозинститут, а в 2016 году вуз переехал.

Неоднократно обсуждалось, что памятник нужно отреставрировать, однако средств у университета не было. На данный момент здание находится в федеральной собственности. В здание пролазят дети, однако находиться внутри опасно – пол или потолки могут рухнуть в любой момент.

В связи с этим общественники направили в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края предложение ограничить доступ в здание.