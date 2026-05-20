«Новые люди» предложили ввести бесплатные консультации психологов перед ЕГЭ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Партия «Новые люди» выступила с инициативой организовать для школьников бесплатную психологическую поддержку в период подготовки и сдачи ЕГЭ. Соответствующее предложение уже направлено в Министерство просвещения РФ.

В 2026 году основной период ЕГЭ планируют сдавать около 750 тысяч человек. По данным исследований, с высоким уровнем стресса перед экзаменами сталкивается как минимум треть выпускников. В некоторых случаях психологическое напряжение перерастает в реальные проблемы со здоровьем: бессонницу, хроническую усталость, головные боли и постоянную тревожность.

«Плохое состояние перед экзаменами часто становится одним из главных факторов, ухудшающих результаты. В такой ситуации школьники должны иметь возможность получить нормальную поддержку от специалистов, а не оставаться с эмоциями один на один», — подчеркнул руководитель регионального отделения партии Никита Федюнин.

Предполагается, что помощь будет организована на базе школ, психолого-педагогических и медико-социальных центров (ППМС), а также через региональные горячие линии.

Минимальный пакет поддержки включает одну бесплатную индивидуальную консультацию для каждого выпускника. При необходимости будут проводиться групповые тренинги по стрессоустойчивости и встречи для родителей.

Инициатива о психологической поддержке продолжает политику партии по гуманизации системы ЕГЭ. С 2022 года «Новые люди» добивались введения возможности пересдачи экзаменов без потери года. В 2024 году эту идею поддержал президент Владимир Путин.

Теперь партия предлагает расширить эту меру и разрешить выпускникам пересдавать сразу несколько предметов.