Автомобиль под Барнаулом залетел на тросовое ограждение

Место происшествия. Скриншот видео паблика "В курсе 22"

Утром 16 мая в Барнауле автомобиль въехал на ограждение на шоссе Ленточный бор. К счастью, никто не пострадал. Детали произошедшего сообщили в Госавтоинспекции.

По информации Госавтоинспекции Барнаула, виновницей ДТП стала женщина 1977 года рождения, управлявшая автомобилем Chery Tiggo. Она не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие. Автомобиль в итоге повис одним колесом на новом тросовом ограждении.

В ДТП пострадавших нет. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС и МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«О 100 ОО» вернулся? В Бийске заметили спорткар с номером Евдокимова