«О 100 ОО» вернулся? В Бийске заметили спорткар с номером Евдокимова

Машина привлекла внимание жителей Бийска Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях Бийска активно обсуждают спорткар, который увидели на улицах города. Итальянский Lamborghini в принципе явление диковинное для Алтайского края, а тут еще всех заинтересовал и необычный номер машины. Подробнее – в нашем материале.

Все началось с того, что в телеграм-канале «ЧП Бийск» появилось видео. Как сообщал автор, в районе Треста горожане заметили автомобиль Lamborghini.

Спорткар в Бийске. Скриншот видео "ЧП Бийск"

Судя по кадрам, это модель Lamborghini Huracán Sterrato. Автомобиль, само собой, не из дешевых. Ценник на него на сайтах продажи авто держится в районе 30-44 миллионов рублей и это поддержанные экземпляры. К слову, таких объявлений на одном из популярных сайтов по продажам всего лишь 8 в стране.

Кстати, эта модель суперкара отлично подойдет для условий наших дорог.

«Колея передних и задних колес у Huracan Sterrato расширена относительно исходной модели на 33 и 30 мм соответственно. Шасси приподнято над землей на дополнительные 43 мм, т.е. клиренс составляет 178 мм, что на 3 мм больше, чем у Лады Калины. Машина укомплектована специальными кроссоверными покрышками. Воздухозаборник двигателя вынесен на максимальную высоту, чтобы втягивать менее запыленный воздух», - сообщает сайт Drom.

Понятно, что такой яркий автомобиль, хоть и в сером цвете на улицах Бийска вызывал интерес у прохожих. Кто-то обратил внимание и на красивый госномер О100ОО с 22 регионом. И здесь народная память с помощью поисковых систем отыскала фотографии Mercedes, на котором ездил бывший губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. А на нем точно такой же номер. Такое интересное совпадение.

Евдокимов садится в свой автомобиль. Скриншот видео Первого канала

Но вот странность, когда этот номер вбиваешь на сайтах по проверке авто по госномеру, то все они уверяют, что стоит он не на итальянском спорткаре, а на белой ВАЗ-2107. При этом есть и фото машин с этим номером. Но и там нет отечественной легковушки. До этого он стоял на BMW и Mercedes S450.

Скриншот сайта www.nomerogram.ru

Напомним, что губернатор Михаил Евдокимов погиб в автомобильной катастрофе в августе 2005 года. Тогда его автомобиль после столкновения слетел с дороги в 29 километрах от Бийска у села Плешково.