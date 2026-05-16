«Динамо-Алтай» официально включен в состав участников нового сезона ВХЛ

Динамовцы сыграют в новом сезоне ВХЛ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне Правление Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) утвердило список участников OLIMPBET Чемпионата России по хоккею на сезон 2026–2027 годов. Об этом сообщает сайт лиги.

В новом сезоне в турнире будут выступать 32 российских клуба. В их числе и ХК «Динамо-Алтай». Один из участников, «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода, покинул лигу, а новым клубом, присоединившимся к соревнованиям, стал ХК «Калуга».

Детали структуры турнира и расписание матчей на сезон 2026–2027 годов будут определены позже. Напомним, что текущий сезон еще не завершен. Сегодня первый матч финальной серии проведут «Югра» (Ханты-Мансийск) и «Химик» (Воскресенск).

