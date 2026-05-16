Из барнаульского ТЦ «Европа» эвакуировали людей

Территорию у ТЦ оцепили

Утром 16 мая в Барнауле из торгового центра «Европа» эвакуировали посетителей. Об этом написали очевидцы в сообществе «В курсе 22».

Эвакуация началась из-за подозрительного предмета рядом с автомобилем на главном входе. На видеозаписях видно, что сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию. По словам свидетелей, под машиной была обнаружена «странная банка».

По словам очевидцев, охрана оперативно эвакуировала людей. Всех выводили через боковые выходы. Паники не было, все действовали слаженно. Представители правоохранительных органов пока не предоставили официальных комментариев по данному происшествию.

