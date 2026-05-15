Барнаулец получил 20 лет за захват заложницы и стрельбу по оперативникам

Мужчина не раз был судим Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

Алтайский краевой суд вынес приговор 53-летнему жителю Барнаула, который в декабре прошлого года устроил вооруженное сопротивление сотрудникам МВД и УФСИН. Как сообщает региональный СУ СК, мужчина признан виновным в захвате заложника и посягательстве на жизнь правоохранителей. Первые пять лет срока осужденный проведет в тюрьме, остальную часть – в колонии особого режима.

Как писала ранее "Комсомолка", преступление произошло, когда оперативники выследили осужденного, находившегося в федеральном розыске за побег с принудительных работ. Злоумышленник скрывался в лесу, а в момент задержания взял в заложники собственную жену и открыл огонь по сотрудникам ведомств. В результате перестрелки двое правоохранителей получили огнестрельные ранения.

Задержать нападавшего удалось только после применения ответного огня. Следствие установило, что барнаулец является опасным рецидивистом.

«Ранее он неоднократно отбывал наказание, в том числе за преступления имущественного характера и против половой неприкосновенности», – говорится в пресс-релизе ведомства.