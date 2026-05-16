В Барнауле в «Ночь музеев» транспорт будет ходить до двух часов ночи

16 мая Барнаул примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев», и для удобства посетителей МУП «Горэлектротранс» организует продлённую работу общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так до 02:00 часов ночи 17 мая будут курсировать троллейбус № 7 по маршруту «ул. Взлётная — пл. Баварина» и трамвай № 1 по маршруту «Докучаево — ул. Челюскинцев — пл. Свободы».

Также в вечернее время в центре города временно перекроют два участка дорог, что приведёт к изменению маршрутов общественного транспорта.

