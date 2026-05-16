Открытие акции «Ночь музеев» в Барнауле пройдет в парке «Центральный»

Алтайский край в 21-й раз примет участие в международной акции «Ночь музеев». Тема года — «Родное», приуроченная к Году единства народов России. Акция направлена на демонстрацию культурного разнообразия и общей истории регионов. Об этом сообщает сайт акции.

Музеи региона расскажут о прошлом и настоящем края, подчеркнув связь местной истории с судьбой многонациональной страны. Открытие акции в Барнауле состоится 16 мая в 18:00 в парке «Центральный», музейные программы будут работать с 19:00 до 2:00 17 мая.

Вход на многие площадки бесплатный, в некоторые музеи — по билетам (200 рублей для взрослых, 100 — для детей школьного возраста, билеты доступны в кассах и онлайн, дети до 6 лет — бесплатно).

