Перекрытие дорог, график автобусов на Ночь музеев 16 мая 2026 в Барнауле: схемы, время ограничений, маршруты

16 мая 2026 года в Барнауле пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». В связи с этим в центре города будут перекрыты некоторые дороги. Рассказываем, где ограничат проезд и как горожанам уехать ночью домой на общественном транспорте.

Где и когда перекроют движение 16 мая 2026 года в Барнауле

В ночь с 16 на 17 мая в центре Барнаула временно закроют для транспорта два участка. Ограничения связаны с проведением Всероссийской акции «Ночь музеев – 2026».

С 18:00 16 мая до 02:00 17 мая движение будет прекращено по чётной и нечётной сторонам улицы Ползунова — от проспекта Социалистического до проспекта Красноармейского.

С 17:00 16 мая до 02:00 17 мая перекроют улицу Льва Толстого — от проспекта Ленина до улицы Максима Горького.

Как будут ездить автобусы 16 мая 2026 года в Барнауле

На время перекрытий несколько автобусов изменят маршруты. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки.

Маршрут № 73р (конечный — «пл. Спартака»)

В направлении конечного пункта автобусы пойдут по проспекту Красноармейскому, развернутся на улице Ползунова и вернутся на проспект Красноармейский до площади Спартака. Обратно — без изменений.

Маршрут № 57 (конечная «Спартак-2»)

В прямом направлении: проспект Красноармейский – разворот на Ползунова – снова проспект Красноармейский – улица Пушкина – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Ленина, далее по маршруту.

Обратно: проспект Социалистический – улица Пушкина – проспект Красноармейский, далее по маршруту.

Маршрут № 60 (конечная «Спартак-2»)

В прямом направлении: проспект Красноармейский – разворот на Ползунова – проспект Красноармейский – улица Пушкина – проспект Социалистический – ЛДП «Спартак-2».

Обратно: проспект Социалистический – улица Пушкина – проспект Красноармейский, далее по маршруту.

Маршрут № 47 (конечная – пл. им. В. Н. Баварина)

В прямом направлении: проспект Красноармейский – разворот на Ползунова – проспект Красноармейский – улица Пушкина – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Ленина, далее по маршруту.

Обратно — без изменений.

Маршруты № 109 и № 109оп (конечная – «Мебельная фабрика»)

В прямом направлении: проспект Красноармейский – улица Пушкина – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Ленина, далее по маршрутам.

Обратно: проспект Ленина – улица Пушкина – проспект Красноармейский – разворот на улице Гоголя – проспект Красноармейский, далее по маршрутам.

На чем уехать после Ночи музеев 16 мая 2026 года в Барнауле

Чтобы горожане посе Ночи музеев могли добраться домой, МУП «Горэлектротранс» продлил работу двух маршрутов до 02:00 17 мая:

– троллейбус № 7 «ул. Взлётная — пл. Баварина»;

– трамвай № 1 «Докучаево — ул. Челюскинцев — пл. Свободы».

