Аграрии засеяли яровыми 1,7 млн гектаров полей в Алтайском крае

Министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин рассказал о ходе весеннего сева на заседании оперативного штаба Минсельхоза России, которое прошло 15 мая в Омске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сергей Межин сообщил, что весенние полевые работы в регионе проходят в соответствии с планом. На данный момент яровой сев проведен на площади более 1,7 миллиона гектаров, что составляет 35% от запланированного объема. Сельхозпроизводители Алтайского края занимаются посевом практически всех сельскохозяйственных культур. Министр уточнил, что план по посеву сахарной свеклы выполнен на 98%, гороха – на 74%, подсолнечника – на 63%. Посевные площади чечевицы составляют 41%, ячменя – 36%, яровой пшеницы – около 21%. Также ведется посадка картофеля и других овощей, сообщили в краевом профильном ведомстве.

Сергей Межин отметил, что темпы весенней посевной кампании соответствуют среднемноголетним показателям. Хозяйства обеспечены всеми необходимыми ресурсами для качественного проведения полевых работ. Этому способствовала государственная поддержка: до начала массовых посевов аграриям было выделено более 800 миллионов рублей, а также одобрено 13,5 миллиарда рублей льготных краткосрочных кредитов.

