Аграрии Алтайского края получили 127 тысяч тонн удобрений по железной дороге

За четыре месяца 2026 года объемы поставок минеральных и химических подкормок для сельхозугодий региона достигли 127 тысяч. Только за апрель железнодорожники доставили в край 29 тысяч тонн грузов.

По данным пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, география поставок охватывает почти всю страну: удобрения везли из северных, центральных и южных регионов России. При этом треть от общего объема пришлась на местное сообщение – поставки из регионов Западной Сибири.

Основная нагрузка по приему вагонов легла на крупные станции края, среди которых Барнаул, Бийск, Алейская, Рубцовск и Кулунда. Также активная разгрузка шла в Камне-на-Оби, Заринске, Ребрихе, Шипуново и на ряде других станций, обеспечивающих удобрениями близлежащие хозяйства.

Доставленные грузы предназначены для проведения сезонных полевых работ и повышения плодородия почв в аграрных районах Алтайского края.