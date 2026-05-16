Тарифы ЖКХ повысят в Алтайском крае с 1 октября

Тарифы вырастут на 11%

В Алтайском крае утвердили новые тарифы ЖКХ. С 1 октября в Алтайском крае вырастут тарифы на коммунальные услуги. Совокупный платеж может увеличиться на 11,2%. Об этом сообщает региональное управление по государственному регулированию цен и тарифов.

Так электроэнергия вырастет на 54 копейки за киловатт-час. Питьевая вода — на 9,42 рубля за кубометр, водоотведение — на 10,13 рубля. Тепловая энергия — на 614,1 рубля за гигакалорию. Вывоз мусора — на 1–70,42 рубля с человека (в зависимости от регоператора). Сжиженный газ — на 8,13 рубля за килограмм. Уголь — на 756 рублей за тонну, дрова — на 450 рублей за кубометр.

В управлении по регулированию цен и тарифов объяснили рост тарифов увеличением МРОТ и НДС, повышением цен на уголь и необходимостью обновления инфраструктуры. Это поможет снизить аварийность и улучшить качество услуг. Если рост платы за ЖКУ превысит установленный индекс, жители могут получить ежемесячные компенсации. Льготные категории и малоимущие также имеют право на соцподдержку.

