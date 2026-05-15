«Пиццу стряпаем сами, а новые книжки читаем в библиотеке». На чем экономят барнаульцы в кризис

В условиях кризиса приходится урезать расходы

По данным Росстата потребители в 2026 году реже покупают новую обувь, дорогое мясо, но при этом тратят большие суммы на стрижки, ремонт авто, покупку овощей. В условиях кризиса и обычные потребители и компании в первую очередь переходят к режиму жесткой экономии.

«А на чем экономите лично вы и урезаете ли расходы?» - решили спросить мы у барнаульцев разного возраста и достатка.

Подарки вскладчину

«Если мы раньше с детьми часто заказывали пиццу, роллы, и прочую еду через доставку (ну любят они все это), то сейчас отказались от всяких таких заказов (дорого) и сами стряпаем, из того, что есть. Оказалось и дешевле, и веселее самим ту же пиццу сделать, - рассказала Мария, мать троих детей. - Еще я раньше часто покупала новые книжки, а сейчас иду их читать в «Шишковку». Одна книга мне так понравилась, что я захотела, чтобы ее прочитала мама. На маркетплейсе книжица эта стоит тысячу рублей, и я просто сейчас жду, когда на нее будет скидка. Так покупать не буду. На одежде модной еще экономлю, вполне можем без нее обходиться. Еще на подарки расходы сократились, как бы грустно это не звучало. Сын, например, хотел телефон новый дорогой на день рождения. Получилось, что нынче мы с его папой и его друзьями покупали мобильник вскладчину».

Не трачусь на прическу

«В этом году перестала практически ходить в кафе и рестораны. Экономлю на маникюре, стрижке и покраске волос – все это я делаю сама, - рассказала жительница Барнаула Татьяна. - Коллеге моей сделать все это самой не получается, и она тратит на прическу, маникюр и педикюр - 10 тысяч в месяц».

Жена сама шьет одежду

«У нас в семье зарплаты хватает впритык только на самые главные расходы - еду, коммуналку, - рассказывает Николай, отец трех девочек. - Чтобы покупать обувь, мебель и другие дорогие вещи, приходится пользоваться кредиткой. Причем, в этом году мы стали покупать какие-то вещи на сайте объявлений, там подешевле. Расходов, конечно, много… В этом году, к примеру, у двух дочек выпускной. У одной - в четвертом, у другой - в одиннадцатом классе. Хорошо, что в начальной школе ограничатся чаепитием, а расходы на старшую выпускницу лицея будут не менее 20 тысяч, и это еще по-божески. Нам повезло очень, что жена Оксана отличная швея, и сама шьет много для дочерей, вот и платье выпускное сама сошьет».

Сменила тариф на телефоне

«Среди прочего я сэкономила на тарифе телефона. Это, кстати, связано даже больше не с кризисом, а с ограничением интернета в этом году, - рассказала Татьяна. - Если раньше я платила за мобильную связь 500 с лишним рублей, то теперь - 250. Там меньше трафика интернета, но я пользуюсь, в основном, вайфаем».

Поменяли «Ленинград» на «Пикник»

«В этом году мы хотели с моим парнем сходить на группу «Ленинград», но посмотрели там билеты 6 тысяч на танцполе даже, и решили, что не пойдем, - рассказала Ксения. - С удовольствием, кстати, сходили на «Пикник» 26 апреля за 2500 рублей».

Сократил цветы

«Стыдно признаться, но я сократил цветы для подруги. Вернее, заменил их вкусняшками разными - конфетами, мороженым, которые мы уплетаем вместе», - рассказал Никита, студент, подрабатывающий на фрилансе.

Себе ничего не покупаю

«Мы живем с сыном на мое пособие в 15 тысяч рублей, где тут еще экономить, - рассказала Анастасия, мать-одиночка, - выручают продукты с огорода, да коза. Одежду мы берем как малоимущие в «Лавке добра». Если удается где-то подработать, трачу на желания ребенка, недавно, например, мячик купили за 600 рублей. Себе вообще ничего не покупаю».

