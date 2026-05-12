В Барнауле состоялся детский футбольный турнир «Кубок Победы»

7 и 8 мая на футбольных полях школы Алексея Смертина прошли соревнования, в которых приняли участие более 700 юных спортсменов в возрасте от 7 до 10 лет из Барнаула и Новоалтайска. Организаторами турнира, приуроченного к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, выступили правительство Алтайского края, региональный штаб партии «Единая Россия», Комитет семей воинов Отечества и футбольная школа Алексея Смертина.

В числе почетных гостей «Кубка Победы» были сенатор Российской Федерации, заместитель секретаря алтайского отделения «Единой России» Наталья Кувшинова, а также вице-спикер Алтайского краевого Законодательного Собрания, первый заместитель секретаря регионального отделения партии Денис Голобородько. Они лично поздравили участников и вручили награды командам-победителям.

На территории стадиона была оборудована «стена памяти», куда каждый желающий мог прикрепить фото своих героев - ветеранов Великой Отечественной Войны и участников специальной военной операции. Всем детям организаторы вручили Георгиевские ленточки, а после завершения матчей ребята отправились на Мемориал Славы, чтобы возложить цветы.

«Мы увидели, насколько наши дети смелые, целеустремленные, готовые сражаться до последнего. В преддверии Дня Великой Победы все спортивные победы посвящаются нашим ветеранам, участникам специальной военной операции», - сказала Наталья Кувшинова.

В свою очередь Денис Голобородько отметил значимость проведения таких соревнований для патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Будем поддерживать эту и подобные инициативы. У детского спорта в Алтайском крае есть большой потенциал. «Единая Россия» сотрудничает с федерациями практически по всем видам спорта. Конечно, на сегодняшний день еще много работы. Важно поддержать тренеров, в том числе в рамках реализации программы «Земский тренер», наши районы, чтобы дети могли выезжать на спортивные соревнования, развиваться и расти в спортивном плане», - рассказал Денис Голобородько.

Как отметили организаторы, «Кубок Победы» планируется проводить ежегодно, сделав его доброй традицией региона.