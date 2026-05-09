В Барнауле празднование Дня Победы завершится фейерверками во всех районах

Салюты запустят одновременно в пяти точках краевой столицы в 22:00. Для удобства зрителей после окончания зрелища будет организована работа дополнительного общественного транспорта.

В этом году центральной площадкой праздничного фейерверка станет набережная Оби. Также залпы прогремят в популярных местах отдыха горожан: в парках «Лесная сказка» и «Арлекино», в сквере имени Германа Титова и на площади перед Домом культуры «Южный» в поселке Южном.

Для того чтобы жители могли добраться домой, администрация города выделила дополнительные автобусы и трамваи. С 22:10 до 23:00 на линию выйдут 58 единиц транспорта, которые будут распределены по 15 ключевым маршрутам. Они будут ожидать пассажиров вблизи всех площадок, где запланировано проведение салютов.