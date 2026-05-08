Расписание общественного транспорта в Барнауле на 9 мая 2026 года изменится. В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 года будет ограничено движение автомобильного транспорта, из-за чего маршруты автобусов будут изменены.

Какие улицы перекроют в Барнауле на 9 мая 2026

По данным администрации краевой столицы, с 8 мая ограничения будут действовать на следующих участках:

- С 10:00 8 мая до 14:00 10 мая: подъездные пути к площади в районе «Дворца культуры «Южный» по адресу ул. Чайковского, 21;

- С 09:00 8 мая до 14:00 13 мая: по всей ширине проезжей части площади 5-й Гвардейской Дивизии, от улицы 5-й Западной до улицы 80 Гвардейской Дивизии.

Водителей просят заранее убрать машины из зон, где запрещено движение транспорта.

Схемы движения общественного транспорта будут изменены.

- Маршруты №6, 25, 27, 41, 70р, 144 в прямом направлении: проспект Ленина – улица Молодежная - проспект Социалистический – улица Димитрова - проспект Ленина, в обратном направлении без изменений;

- Маршруты №1, 10, 20, 35, 53, 55, 109, 109оп, 110, троллейбус №7 в сторону площади имени В. Баварина: проспект Ленина – улица Молодежная - проспект Комсомольский – улица Димитрова - проспект Ленина, далее по маршрутам; обратно без изменений.

В День Победы 9 мая будет перекрыто движение всех видов транспорта следующих участках:

- С 08:00 до 12:00: проспект Социалистический от улицы Папанинцев до проспекта Строителей;

- С 08:00 до 12:00, улица Чкалова, от проспекта Комсомольского до проспекта Ленина;

- С 08:00 до 13:00: улица Молодежная, от проспекта Красноармейского до здания №20 по улице Молодежной;

- С 08:00 до 13:00: улица Димитрова, от проспекта Социалистического до проспекта Комсомольского;

- С 08:00 до 15:00: четная проезжая часть проспекта Ленина от проспекта Строителей до улицы Гоголя, нечетная проезжая часть от Строителей до Короленко;

- С 14:00 до 22:00: правоповоротный съезд с Нового моста к площади им. В.Н. Баварина;

- С 14:00 до 22:00: правоповоротный съезд с дороги от улицы Мамонтова к Новому мосту, к площади им. В.Н. Баварина;

- С 14:00 до 22:00: улица Мамонтова, от площади им. В.Н. Баварина до поворота на «Спартак-2»;

- С 14:00 до 22:00: четная и нечетная стороны проспекта Ленина, от улицы Ползунова до площади им. В.Н. Баварина;

- С 14:00 до 22:00: дорога от улицы Максима Горького до площади им. В.Н. Баварина;

- С 14:00 до 22:00: четная сторона проспекта Социалистического, от улицы Мало-Тобольской до улицы Ползунова, нечетная сторона от улицы Ползунова до здания №5а по проспекту Социалистическому;

- С 14:00 до 22:00: улица Льва Толстого, от проспекта Ленина до проспекта Социалистического;

- С 21:00 до 22:15: подъездные пути к площади в районе здания №31 по улице Научный Городок, в поселке Научный Городок.

Как будет ходить транспорт в Барнауле на 9 мая 2026

С 08:00 до 15:00 9 мая:

Маршруты №1, 10, 25, 144 в сторону ЛДП «Спартак-2»: проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический – ЛДП «Спартак-2»; в обратном направлении: ЛДП «Спартак-2» – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Красноармейский – проспект Строителей, далее по маршрутам.

Маршрут №6 на конечную: проспект Ленина – улица Советская - проспект Комсомольский – улица Анатолия; в обратном направлении улица Анатолия -проспект Комсомольский – улица Советская - проспект Ленина, далее по маршруту.

Маршрут №20 в сторону Спартака: проспект Строителей – проспект Красноармейский – разворот на улице Ползунова – проспект Красноармейский – площадь Спартака; в обратном направлении: площадь Спартака – проспект Красноармейский – проспект Строителей, далее по маршруту.

Маршрут №33р на конечную остановку «Сибирская Долина»: проспект Калинина – проспект Строителей – проспект Красноармейский, далее по маршруту; в обратном направлении: проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Калинина, далее по маршруту.

Маршруты №35, 53: в сторону площади Баварина: проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина – площадь В.Н. Баварина; в обратном направлении: площадь В.Н. Баварина – проспект Ленина – улица Гоголя –проспект Красноармейский – проспект Строителей, далее по маршрутам.

Маршрут №55 в сторону площади Победы: проспект Красноармейский – проспект Строителей –площадь Победы; в обратном направлении: площадь Победы – проспект Строителей – проспект Красноармейский, далее по маршруту.

Маршрут №70р на остановку «Борзовая Заимка»: проспект Калинина – проспект Строителей – проспект Красноармейский, далее по маршруту; в обратном направлении: проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Калинина, далее по маршруту.

Маршрут №109 на остановку «п.Центральный»: проспект Калинина – проспект Строителей – проспект Красноармейский, далее по маршруту; в обратном направлении: проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Калинина, далее по маршруту.

Маршрут №109оп на остановку «ул.Опытная Станция»: проспект Калинина – проспект Строителей – проспект Красноармейский, далее по маршруту; в обратном направлении: проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Калинина, далее по маршруту.

Маршруты №27, 110 на остановку ЛДП «Спартак-2»: проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический; в обратном направлении: проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Красноармейский – проспект Строителей, далее по маршрутам.

Маршрут №41 на остановку «ул.Челюскинцев»: проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Партизанская, далее по маршруту; в обратном направлении: улица Партизанская – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина, далее по маршруту.

Троллейбус №1 на остановку «Стадион»: площадь Победы – проспект Строителей – проспект Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении: проспект Ленина, проспект Строителей – площадь Победы.

Троллейбус №7 на остановку «ул.Взлетная»: площадь Победы – проспект Строителей – проспект Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении: проспект Ленина, проспект Строителей – площадь Победы.

С 08:00 до 13:00

Маршрут №33р на остановку «Сибирская Долина»: проспект Калинина – проспект Строителей – проспект Красноармейский, далее по маршруту; в обратном направлении: проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Калинина, далее по маршруту.

С 14:00 до 22:00

Маршруты №1, 10, 25, 27, 35, 53, 110, 144, троллейбус №7 в направлении ЛДП «Спартак-2»: площадь им. В.Н. Баварина: проспект Ленина – улица Пушкина – площадь Спартака; В обратном направлении: площадь Спартака – улица Пушкина – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Ленина, далее по маршрутам.

Маршрут №40 в направлении площади Спартака: Новый мост – улица Мамонтова – проспект Красноармейский – площадь Спартака; В обратном направлении: площадь Спартака –проспект Красноармейский – разворот на улице Гоголя – улица Мамонтова – Новый мост, далее по маршруту.

Маршруты №47, 57, 60 в направлении ЛДП «Спартак-2»: проспект Красноармейский – площадь Спартака; В обратном направлении: площадь Спартака – проспект Красноармейский, далее по маршруту.

Маршрут №78 в направлении оптово-розничного рынка: Новый мост – улица Мамонтова – проспект Красноармейский – улица Пушкина – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Ленина, далее по маршруту; В обратном направлении: проспект Ленина – улица Пушкина – проспект Красноармейский – разворот на улице Гоголя – проспект Красноармейский – улица Мамонтова – Новый мост, далее по маршруту.

Троллейбус №1 на остановку «Стадион»: площадь Победы – проспект Строителей – проспект Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении: проспект Ленина, проспект Строителей – площадь Победы.

