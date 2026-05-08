Погибший в Алтайском крае мотопланерист не имел разрешения на вылет

В Алтайском крае Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требования воздушного законодательства. Как пишет ТАСС со ссылкой на Восточное МСУТ МЕ России, разбившийся насмерть мотопланерист летал без разрешения.

По данным ведомства, полет осуществлялся в вечернее время, но разрешения на вылет у мужчины не было. Параплан зацепился за провода, и пилот потерял управление. Спасти мужчину не удалось.

Напомним, что ЧП произошло в Кулундинском районе. Мотопарапланом управлял местный житель.