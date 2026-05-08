Барнаул
НовостиПроисшествия8 мая 2026 8:04

Погибший в Алтайском крае мотопланерист не имел разрешения на вылет

Мужчина летал в вечернее время
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
ЧП произошло в Кулундинском районе. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Алтайском крае Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требования воздушного законодательства. Как пишет ТАСС со ссылкой на Восточное МСУТ МЕ России, разбившийся насмерть мотопланерист летал без разрешения.

По данным ведомства, полет осуществлялся в вечернее время, но разрешения на вылет у мужчины не было. Параплан зацепился за провода, и пилот потерял управление. Спасти мужчину не удалось.

Напомним, что ЧП произошло в Кулундинском районе. Мотопарапланом управлял местный житель.