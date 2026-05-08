Мотопараплан рухнул в Алтайском крае, пилот погиб

ЧП произошло в Кулундинском районе. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Алтайском крае в районе села Курск 7 мая потерпел крушение мотопараплан. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, пилот не выжил.

По предварительный данным, трагедия случилась около 23:00 по местному времени в Кулундинском районе. Мотопарапланом управлял местный житель, в результате ЧП он погиб.

«Барнаульской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения требований воздушного законодательства с установлением причин и обстоятельств произошедшего», - отметили в ведомстве.