НовостиПроисшествия6 мая 2026 9:30

Пожарные потушили возгорание на хлебокомбинате в Барнауле

Из персонала никто не пострадал
Анна СЕМИНА
Пожар был оперативно ликвидирован

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Барнауле пожарные потушили возгорание на хлебокомбинате на улице Петра Сухова. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

«В ходе разведки было установлено, что горит вентиляционная шахта над печью», – рассказал Виталий Сазонов, заместитель начальника 3 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Персонал вовремя эвакуировали. Никто из сотрудников не пострадал, а само возгорание оперативно локализовали и ликвидировали.