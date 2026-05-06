В Барнауле горит здание хлебокомбината

Днем 6 мая в Барнауле произошло возгорание здания хлебокомбината на улице Петра Сухова. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.
Разведка показала, что в настоящее время горит крыша административного здания на площади 30 квадратных метров по адресу улица Петра Сухова 61.
«Прибывающие расчеты приступают к тушению, ведётся осмотр объекта», - сообщают в управлении.
На месте возгорания работают 45 человек личного состава, а также привлечены девять автоцистерн и две автолестницы.