В барнаульском парке «Изумрудный» ищут подростков-вандалов

В барнаульском парке «Изумрудный» зафиксированы случаи вандализма. Директор парка, глава Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев обратился к посетителям через свои соцсети с просьбой сообщать о подобных инцидентах.

По словам Владислава Вакаева, неизвестные выкрутили и выбросили в пруд лампочки с гирлянды на мосту, заманили голубей в туалет и забили унитаз туалетной бумагой. Также в парке ломают кормушки для белок и воруют из них орехи. Предположительно, вандалами могут быть подростки в возрасте от 12 до 15 лет.

Директор парка призвал посетителей сообщать о замеченных нарушениях, делая фотографии нарушителей и передавая их руководству. Это поможет установить личности виновных, после чего в дело включатся специалисты по работе с правонарушениями несовершеннолетних. Вакаев выразил уверенность, что совместными усилиями удастся защитить парк от вандализма.

