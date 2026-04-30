Цветение маральника, открытие паркового сезона и пленэр по Салаиру: куда сходить на Алтае на первомайские выходные

Жителей Алтайского края ожидают увлекательные и насыщенные выходные Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году на первомайские праздники жители Алтайского края будут отдыхать три дня. Этого вполне достаточно, чтобы перезагрузиться. А судя по прогнозу, всем нам очень повезло с погодой на ближайший уикэнд. Это значит, что сейчас самое время ознакомиться с афишей и узнать, какие праздники, фестивали и другие активности можно посетить вместе с семьей или с веселой компанией.

Открытие паркового сезона

Далеко ходить за интересными мероприятиями жителя Барнаула не надо. 1 мая состоится долгожданное открытие паркового сезона. Свои программы подготовили практически все парки краевой столицы.

Так, к примеру, в парке «Центральный» в 12 часов начнется торжественное открытие сезона с участие Барнаульского духового оркестра.

«Под звуки любимых мелодий парк оживёт, а настроение станет по-настоящему летним!

1 мая — долгожданное открытие летнего паркового сезона в парке «Центральный»! Приходите с друзьями и семьёй, чтобы вместе встретить долгожданное тепло. Будет весело, музыкально и по-весеннему красиво!» – говорят организаторы.

«Лесная сказка» в это же время начнет свой праздник в честь 40-го весенне-летнего сезона. Гостей ждет квест, ярмарка, концерт, розыгрыш призов и работа игровой площадки.

А в парке «Арлекины» в этот день состоится программа «Мир, труд, май!». Для гостей подготовили мастер-класс по созданию композиций из мха и природных материалов, ярмарки, концерт и многое другое.

Цветущая тайга

«Цветущая тайга» – это однодневная пешая прогулка по Салаирскому кряжу продолжительностью 5-6 часов. Весенний пленэр на свежем воздухе. Протяженность маршрута составляет около 8 км. Ее участники проходят через родник, несколько геологических и палеонтологических объектов, смотрят на следы животных и настоящие плотины бобров.

В это время тайга действительно цветет и пахнет. На полянах встречается кандык, хохлатки и медуницы. Участники похода смогут не только насладиться естественной красотой, но и сделать красочные снимки.

Участие в пленэре платное. Требуется предварительная запись на сайте taiga22.ru. Стартовая точка – 20 км от села Тогул. 1 и 3 мая участники добираются самостоятельно, 2 мая организован платный трансфер из Барнаула и обратно.

«Цветение маральника»

Если же вы планируете выехать за пределы города и направиться в сторону Горного Алтая, то рекомендуем посетить фестиваль «Цветение маральника». Он пройдет 1 мая на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». Вас ждет ярмарка ремесленников, гастрономическая ярмарка, зона развлечений, анимация для детей, спортивная площадка, где пройдут групповые тренировки и состязания с подарками для победителей и многое другое.

На главной сцене в этот день выступит DJ Грей, пройдет массовый квиз «Изучай Алтай», народная игра «Ручеек», танцевальная акция «Расцветай на Алтае!», а также многое другое.

Кстати, маральник на Алтае уже вовсю цветет. Так что можно не только посетить фестиваль, но и сделать массу красивых кадров.

«Чике-Таманская весна»

Если немного задержаться в Горном Алтае и добраться до живописного урочище Кер-Кечу (с. Купчегень, Онгудайский район), то 2 мая можно попасть на фестиваль «Чике-Таманская весна, цветение маральника — это у нас». Организаторы авторитетно заявляют, что это один из самых ярких праздников в республике.

«В этом году событие особенно значимо: оно посвящено Году единства народов России, 270-летию вхождения алтайского народа в состав Российского государства и 35-летию Республики Алтай», - говорят в Минэкономразвития РА.

Гостей праздника ждут ремесленные ряды и мастер-классы, экскурсии к царским курганам, конкурс горлового пения и вокальный конкурс «Марал чечектейт», национальная борьба «Алтай куреш» и другие игры и состязания.

Фестиваль пройдет с 12.00 до 21.00.

Пятнистый день

Но и тем, кто все же останется в Барнауле, тоже будет, чем заняться. 2 мая в зоопарке отметят Международный день леопарда.

«Праздник учреждён весной 2023 года с целью привлечения внимания к проблемам сохранения этих животных», - рассказывают в «Лесной сказке».

Барнаульский зоопарк является счастливым обладателем двух дальневосточных леопардов – Сильвы и Елисея. Во время праздника гости «Лесной сказки» смогут поближе познакомиться с ними. С 13 до 14 часов состоится экскурсия «По следам леопарда», а в целом День леопарда начнется с 12 часов.

Стоимость входного билета такая же, как в любой другой день.

Массовый забег

Любителям спорта и активного образа жизни тоже будет, чем заняться в ближайшие выходные. 2 мая в парке «Изумрудный» состоится массовый забег на пять километров.

«Дружеская пробежка на 5 км в комфортном темпе — подойдёт и для новичков, и для опытных участников. Хорошее начало дня и заряд бодрости на все выходные», - говорят организаторы.

Старт будет дан от визит-центра. Принять участие в забеге могут все желающие.

