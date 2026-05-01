На Алтае будут судить тракториста без прав, который уронил бревно на рабочего

Место происшествия Фото: СУ СК по Республике Алтай.

В Майминском районе завершено расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности на территории пилорамы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Республике Алтай.

По данным следствия, 20 февраля 2025 года вечером в селе Карасук на территории пилорамы 35-летний обвиняемый, управляя трактором «Беларус» без соответствующего удостоверения, нарушил правила безопасности. Не убедившись, что в опасной зоне нет людей, он начал разгружать бревна из кузова грузовика «УРАЛ-4420». В результате одно из бревен упало на 43-летнего работника пилорамы, стоявшего на противоположной от трактора стороне. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Следствие собрало достаточно доказательств, и уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняется мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

