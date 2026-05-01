Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
Радио
НовостиПроисшествия1 мая 2026 3:12

В полиции рассказали подробности смертельной аварии в Республике Алтай

ДТП произошло накануне.
Александр Коровниченко
Место происшествия

Место происшествия

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай.

Трагедия произошла днем 30 апреля в Шебалинском районе Республики Алтай. На трассе рядом с селом Барлак столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, еще несколько получили травмы. Подробности аварии сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По предварительным данным, около полудня водитель Volkswagen Jetta, 40-летний житель села Барлак, выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с Toyota Caldina под управлением 62-летнего односельчанина. В результате ДТП водитель Toyota погиб на месте происшествия.

Восемь человек, включая водителя Volkswagen и пассажиров обоих автомобилей, получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в Шебалинскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. Проводится проверка обстоятельств аварии. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

