В полиции рассказали подробности смертельной аварии в Республике Алтай

Место происшествия Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай.

Трагедия произошла днем 30 апреля в Шебалинском районе Республики Алтай. На трассе рядом с селом Барлак столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, еще несколько получили травмы. Подробности аварии сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По предварительным данным, около полудня водитель Volkswagen Jetta, 40-летний житель села Барлак, выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с Toyota Caldina под управлением 62-летнего односельчанина. В результате ДТП водитель Toyota погиб на месте происшествия.

Восемь человек, включая водителя Volkswagen и пассажиров обоих автомобилей, получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в Шебалинскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. Проводится проверка обстоятельств аварии. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

